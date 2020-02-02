شكرا لقرائتكم حسين عبد اللطيف: راض عن مستوي منتخب النسائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حسين عبد اللطيف المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت 20 سنة، أن نتيجة مواجهتىّ الفريق أمام المغرب جاءت جيدة ، لاسيما وان منتخب أسود الأطلسى المصنف الخامس علي افريقيا وهو من أقوي المنتخبات في القارة السمراء وهناك فارق زمني كبير بين المنتخب المصري الذي لا يتعدي عمره شهرين والمنتخب المغربي الذي تم تكوينه منذ 3 سنوات ومتفوق بشكل كبير من حيث الانسجام واللياقة البدنية واللعب الجماعي ويمتلك عناصر محترفه بأكبر الدوريات الاوروبية.

وفاز منتخب المغرب علي المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة العودة بتصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم للشابات والتي أقيمت علي ملعب بوبكر عمار بمدينة سلا بالمغرب.. وكانت مباراة الذهاب فى مصر شهدت فوز المغرب 5-3 أيضا.

وأحرزت أميمة الطيار الهدف الاول للمغرب في الدقيقة 5، وسجلت زينب رضواني الهدف الثاني في الدقيقة 37، وأحرزت ديحة احمد الهدف الثالث في الدقيقة 49.

وتمكنت نادين غازي من تسجيل هدف منتخب مصر في الدقيقة 71 .. بهذه النتيجة تأهل منتخب المغرب لمواجهة منتخب الجزائر في الدور الثاني من التصفيات .

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وقال عبد اللطيف أنه راض عن المستوي الذي وصل إليه المنتخب المصري وأنه يحتاج لوقت أكبر من أجل الوصول للمستوي المطلوب وهو أمر معروف بشكل كبير للمحيطين بمجال الكرة النسائية .

وشدد عبد اللطيف أنه تحمل المسؤلية من البداية من أجل بناء منتخب أول قوي من خلال وضع أساس له عن طريق منتخب تحت 20 سنة للعودة بالكرة النسائية من جديد .

ووجه عبد اللطيف الشكر للدكتورة سحر عبد الحق لوقوفها خلف المنتخب بكل قوة وطالب المسؤلين بالحفاظ علي العناصر الموجودة ومواصلة دعم هذا الفريق لتحقيق الهدف ببناء المنتخب الاول.

فيما أكدت الدكتورة سحر عبد الحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي كرة القدم النسائية أن المباراة جاءت قوية والمنتخب مصري ادي مباراة جيدة وتعتبر بداية لمنتخب وليد في مرحلة البناء هو نواة للمنتخب الأول في المستقبل وان الهدف هو الاحتكاك والعودة للمشاركات الدولية من أجل إعادة مصر مجددا للتصنيف الدولي بعد توقف المشاركات الدولية لثلاثة سنوات.