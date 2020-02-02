شكرا لقرائتكم الحزم يتعاقد مع المدرب البرازيلي آندري لويز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الحزم، يوم الأحد، تعاقده رسميا مع المدرب البرازيلي آندري لويز، وذلك لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلفا للروماني دانيال إيسايلا.

وكان الحزم قد أنهى عقد مدربه الروماني وذلك بسبب النتائج السلبية التي حققها مع الفريق.

وقال الحزم في بيان صحافي: وقعت إدارة النادي برئاسة عبدالله المقحم، مع المدير الفني آندري لويز. كما أعلن النادي عن تعزيز صفوفه بالثنائي نواف الفرشان وسلطان فقيهي لتمثيل الفريق الأول.

ويحتل الحزم حاليا المركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة، حصدها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مثلها والهزيمة في 8.