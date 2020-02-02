الغنام يشارك في تدريبات النصر

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جدة - بواسطة طلال الحمود - شارك خالد الغنام، يوم الأحد، في تدريبات فريقه الجديد النصر، بعدما انضم إليه قادما من القادسية.
وأعلن نادي النصر في حسابه الرسمي عبر "تويتر" أن تدريبات الفريق الأول لكرة القدم شهدت مشاركة خالد الغنام، وذلك بعدما انضم إلى الفريق بعقد يمتد لمدة 5 سنوات.
وكان الغنام مع المنتخب السعودي الأولمبي الذي حصل على المركز الثاني في كأس آسيا تحت 23 عاما، بجانب مساهمته في تأهل الأخضر إلى أولمبياد طوكيو 2020.
وواصل النصر تدريباته استعدادا لمواجهة الفتح، يوم الخميس، ضمن منافسات الدوري، ويبعد عن الهلال المتصدر بفارق نقطة واحدة.
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