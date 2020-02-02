شكرا لقرائتكم خيتافي يتقدم للمركز الثالث مؤقتاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل خيتافي نتائجه المميزة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة، إثر فوزه الثمين والمستحق 2 - صفر على مضيفه أتلتيك بلباو اليوم الأحد في المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز ليجانيس 2 - 1 على ضيفه ريال سوسييداد، فيما تعادل إيبار مع ضيفه ريال بيتيس 1 - 1.

وارتفع رصيد خيتافي إلى 39 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثالث في ترتيب المسابقة مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما تجمد رصيد بلباو، الذي أخفق في تحقيق أي انتصار في المسابقة للمباراة السابعة على التوالي، عند 31 نقطة في المركز التاسع.

وتقدم خيتافي بهدف عن طريق داميان سواريز في الدقيقة 36، في حين سجل خايمي ماتا الهدف الثاني في الدقيقة 50 من ركلة جزاء.

وقلب فريق ليغانيس تأخره بهدف أمام ضيفه ريال سوسيداد إلى الفوز 2 - 1 في وقت سابق اليوم.

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وبادر سوسيداد بالتسجيل عبر لاعبه ألكسندر إيساك في الدقيقة 20 لكن ليجانيس أدرك التعادل في الدقيقة 49 بواسطة كينيث أوميريو قبل أن يخطف أوسكار رودريجز هدف الفوز القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

الفوز رفع رصيد ليجانيس إلى 18 نقطة في المركز الثالث من القاع وتوقف رصيد سوسيداد عند 34 نقطة في المركز السابع.

وأهدر إيبار نقطتين ثمينتين في صراعه للهروب من مراكز الهبوط للدرجة الثانية، بعدما سقط في فخ التعادل 1 - 1 مع ضيفه ريال بيتيس.

وارتفع رصيد إيبار إلى 24 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق ست نقاط فقط أمام مراكز الهبوط، فيما رفع بيتيس رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني عشر.

وجاء هدفا المباراة خلال ربع الساعة الأولى، حيث بادر نبيل فقير بالتسجيل لبيتيس في الدقيقة السابعة، قبل أن يتعادل إيبار عن طريق لاعبه فابيان أوريلانا في الدقيقة 15 من ركلة جزاء.