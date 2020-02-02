برشلونة لا يعرف الخسارة في الكامب نو قبل مباراة اليوم

فريق برشلونة الإسباني يملك سلسلة من الانتصارات المتتابعة أمام نظيره فريق ليفانتي والتي خاضها علي ملعب “كامب نو”، قبل اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين في معقل النادي الكتالونى اليوم الأحد في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن لقاءت الجولة 22 من الدوري الإسباني “الليجا”.

وقد أعلنت عدة تقارير صحفية عن احصائيات الكتالونية أن برشلونة انتصر في جميع اللقاءت التي لعب فيها علي أرضه ضد ليفانتى سواء في كأس الملك أو الدوري الإسباني، بحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو”، والتي أضافت أن فريق ليفانتى، وقد هزم أمام فريق برشلونة في جميع مواجهاته في ملعب الفريق الكتالوني، حيث تلقي نادي ليفانتي 14 هزيمة وتلقت شباكه 57 هدفا فيما سجل لاعبوه 10 أهداف فقط، ولم يحرز أي تعادل أو هزيمة.