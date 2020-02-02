شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الأهلى يودع شريف إكرامى .. الابن البار بناديه شديد الحكمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من جمهور النادي الأهلى، على توديع اللاعب شريف إكرامى، حارس مرمي الفريق، بعد إعلان رحيله عن جدران القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، وشن عدد كبير من جمهور النادي حملة كبيرة عبر منصة تويتر لتوديع إكرامي الذين لقبوه بـ "أبن النادى".



قائمة تويتر

وتصدر إكرامي، قائمة البحث كأكثر الكلمات تدويناً بعد إعلان مغادرته للنادي الأهلي، وكتب أحدهم تغريدة قائلاً " قالك سنتين مش بتلعب ولا عمرك عملت مشكله ولا تغيبت عن تمرين من الباب الكبير خرجت، ابن النادي"، وأضاف أخر " بالتوفيق للمحترم ابن النادي اللي عمرنا ما سمعنا انه عمل مشكله حتي لما قرر الرحيل، منتظرينك حاجه كبيره في مجلس إدارة الاهلي"، ينما كتبت آخري معلقاً " 19 بطوله حققها شريف إكرامي ابن النادي داخل جدران الاهلي، الدوري ???????????????????????? ????، الكأس ???? ، السوبر ????????????????????????، دوري أبطال إفريقيا ???????? ، كأس السوبر الإفريقي ????????، الكونفدرالية الإفريقية ????".

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أصدر شريف إكرامى، حارس مرمى النادى الأهلى، بيانا أعلن فيه رحيله عن القلعة الحمراء نهاية الموسم، نظرا لعدم مشاركته بشكل أساسى مع الفريق طوال الموسمين الماضيين.

وقال إكرامى، فى تدوينات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر":في البداية أود أن أشكر مسئولي النادي الأهلي سواءً كانت رغبتهم استمراري داخل الفريق أم لا و كل التوفيق لهم في ما هو قادم،،شكراً جزيلا لكل مدرب حراس مرمي و مدير فني تعاملت معه،فكل منكم كان له بصمه استفدت منها خلال مشواري داخل جدران النادي.





"لم أكن أنوي مطلقا اتخاذ قرار اللعب خارج النادي الأهلي،لكن في نفس الوقت حاولت جاهدا السيطره علي رغبتي في التواجد داخل الملعب،،فتره ليست بالقصيرة دامت اكثر من عامين شهد فيهم الجميع باحترافي و التزامي الكامل، مطبقاً كل ما تعلمته من مبادئ و نظام و سلوك طوال مسيرتي داخل النادي."

صراع معنوي شديد أجبرني علي ضرورة اتخاذ القرار الأصعب، فهو النادي الذي بداخلي ذكري جميله في كل ركن من أركانه و الفريق الذي لم أتخيل ان احمي عرين اخر سواه،فالقرار كان عبئا نفسيا ثقيلا ولكن ترك مركزي بلا أزمات فنيه و استقرار الفريق و موقف الإدارة،كلها عوامل أعانتني علي اتخاذ القرار."

بعد مشوار امتد اكثر من ٢٣ عاما ناشئاً و لاعبا بالفريق الأول،و مع اقتراب نهاية تعاقدي الحالي،فقد استخرت الله في اتخاذ احد اهم قراراتي و أصعبها داخل النادي الأهلي و التي بها ارفع الحرج عن مجلس الإدارة التي أكن لها كل احترام و لما استشعرته أيضا من حساسيه تجاه هذا الملف.١

"٢٣ عاما اعتادت فيهم علي تحمل المسئولية داخل الملعب فلا يوجد متعه في كره القدم اكثر من متعة المباريات و المشاركة فيها حاملا شعار الأهلي،و ظل هدفي خلال الفترة الماضية محاولة العودة من جديد للعرين بالجهد الشاق و الصبر منتظراً فرصه حقيقية ولكن يوم تلو الأخر يصبح الواقع أكثر صعوبه."