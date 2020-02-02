شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد وقارن بين أليو بادجى مهاجم الأهلي وقاطرة دجلة الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مسئولو وادى دجلة مع المهاجم الغانى رودنى أنطوى من أجل تدعيم خط الهجوم فى الانتقالات الشتوية المنقضية، وهى الصفقة الوحيدة التى أبرمها مسئولو الفريق الدجلاوى، وفى نفس التوقيت تعاقد الأهلي مع المهاجم السنغالى أليو بادجى لتدعيم هجومه، ويستعرض ”الخليج 365” أبرز الأهداف واللمسات للاعبين للمقارنة بينهما.

وكان مسئولو دجلة نجحوا فى إنهاء إجراءات قيد أنطوى الذى تم التعاقد معه لمدة ثلاث سنوات من نادى تسارسكو سيلو سوفيا البلغارى مقابل 125 ألف يورو، لاسيما أن اللاعب نجح فى تسجيل 9 أهداف بالدورى البلغارى هذا الموسم مع فريق تسارسكو سيلو، ومن المقرر أن يرتدى اللاعب القميص رقم 29 مع الفريق الدجلاوى.

أهداف رودنى أنطوى

فى المقابل يبلغ أليو بادجى عمره 22 عاماً من مواليد عام 1997 ويصل طوله إلى 1.89 سم، بدأ أليو بادجى مشواره الاحترافى فى 2015 مع نادى كاسا سبور السنغالي، ثم انضم إلى نادى يورجو ردينس السويدى عام 2017 ولعب معه 54 مباراة وأحرز 15 هدفاً وصنع 4 أهداف، وتوج معه بكأس السويد موسم 2017-2018.

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