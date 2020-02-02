شكرا لقرائتكم خبر عن وداع مؤثر من رمضان صبحي لـ شريف إكرامى بعد إعلان مغادرته للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم رمضان صبحي، لاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلي، على توديع صديقه وزميله في الفريق شريف إكرامي، بعد إعلانه الرحيل عن النادي في نهاية الموسم الحالي، والانتقال لمرحلة جديدة في مشواره الكروى.

ونشر رمضان صورة لإكرامي عبر حسابه على إنستجرام، وكتب: "دعاء من القلب للزميل والصديق والأخ الكبير بالتوفيق في كل مكان تتواجد فيه برغم الفراغ الكبير الذى ستتركه فى النادى وفى نفسى أنا شخصيا، لكن أحترم رغبتك وأساندك ومعك فى كل قرار تتخذه ليقينى أنك دايما تأخذ القرار المناسب فى الوقت المناسب، وحش أفريقيا".

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وأصدر شريف إكرامى، حارس مرمى النادى الأهلى، بيانا أعلن فيه رحيله عن القلعة الحمراء نهاية الموسم، نظرا لعدم مشاركته بشكل أساسى مع الفريق طوال الموسمين الماضيين.

وقال إكرامى، فى تدوينات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر" :في البداية أود أن أشكر مسئولي النادي الأهلي سواءً كانت رغبتهم استمراري داخل الفريق أم لا و كل التوفيق لهم في ما هو قادم، شكراً جزيلا لكل مدرب حراس مرمي ومدير فني تعاملت معه، فكل منكم كان له بصمه استفدت منها خلال مشواري داخل جدران النادي".

وأضاف: "لم أكن أنوي مطلقا اتخاذ قرار اللعب خارج النادي الأهلي، لكن في نفس الوقت حاولت جاهدا السيطرة، على رغبتى فى التواجد داخل الملعب، فترة ليست بالقصيرة دامت أكثر من عامين شهد فيهم الجميع باحترافي والتزامي الكامل، مطبقاً كل ما تعلمته من مبادئ ونظام وسلوك طوال مسيرتي داخل النادي".

وقال شريف: "صراع معنوي شديد أجبرني على ضرورة اتخاذ القرار الأصعب، فهو النادي الذي بداخلي ذكرى جميلة في كل ركن من أركانه، والفريق الذي لم أتخيل أن أحمى عرينا آخر سواه، فالقرار كان عبئا نفسيا ثقيلا ولكن ترك مركزي بلا أزمات فنية واستقرار الفريق وموقف الإدارة كلها عوامل أعانتنى كثيرا على اتخاذ القرار".

وأكد شريف فى البيان: "بعد مشوار امتد أكثر من ٢٣ عاما ناشئاً ولاعبا بالفريق الأول، ومع اقتراب نهاية تعاقدي الحالي، فقد استخرت الله في اتخاذ أحد أهم قراراتي وأصعبها داخل النادي الأهلي والتي بها أرفع الحرج عن مجلس الإدارة التى أكنّ لها كل احترام ولما استشعرت أيضا من حساسيه تجاه هذا الملف".