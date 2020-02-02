شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتعامل كهربا مع فرصة الهلال السودانى الضائعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شخصية جناح الأهلى الدولى كهربا وطريقة تعامله مع الظروف الحالية المحيطة به سيكون لها تأثير كبير على مستواه المرحلة المقبلة، فهل سيتمكن من تجاوز الانتقادات التى يتعرض لها، أم سيبقى تأثيرها عليه طويلا؟.

و تعرض كهربا لحملة هجوم جماهيرية واسعة، عقب إهداره فرصة تسجيل هدف محقق أمام الهلال السودانى كان سيعزز تقدم الاهلى قبل تعادل الهلال، ويمنح الفريق الأحمر صدارة المجموعة على حساب النجم الساحلى، بل وكان من الممكن أن تسبب تلك الفرصة السهلة فى إقصاء الفريق الأحمر من البطولة حال إذا ما سجل المنافس هدفه الثانى فى الوقت المتبقى من المباراة.

ليبقى السؤال ، هل ينجح كهربا بروح التحدى فى تحسين صورته والرد بمستوى مخالف ومقنع فى المباريات المقبلة ومصالحة الجماهير الغاضبة ضده والتى كانت تبنى عليه آمالا كبيرا فى صنع الفارق مع الأهلى، خصوصا بعدما وصف البعض تعامل اللاعب مع كرة الفرصة الضائعة بالرعونة وعدم الجدية فى الأداء فى مباراة لا يجوز فيها سوى القتال داخل الملعب من أجل الانتصار.

أم سيتعرض كهربا للاحباط مما تعرض له من هجوم ولن يستطيع تجاوز الأمر سريعا ويظل رتم أدائه على نفس المنحنى الذى ظهر عليه أمام الهلال السودانى، وبالتالى تزداد أزماته داخل الأهلى.

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المثير أن بعض الجماهير الاهلوية تدولات طرحا أن كهربا تأثر بإمكانية أن يكون تسجيل الهدف حال إذا ما أحرزه، قد يتسبب فى إثارة الجماهير السودانية أكثر وتزيد الأحداث سخونة داخل الملعب وبالتالى تعرض حياة اللاعبين للخطر.

وشهدت مباراة الأهلى أمام الهلال السودانى فى ربع الساعة الأخيرة من عمر اللقاء أحداث شغب مُثيرة بدأت بإلقاء الزجاجات فى أرض الملعب على لاعبى الفريق المصري، واستمرت الأحداث بنزول بعض الجماهير أرض الملعب، إلا أن قوات الأمن لاحقتهم كما ظهرت بعض الكلاب البوليسية فى الملعب وسط أجواء مشحونة كما نزل بعض مسئولو الهلال أرض الملعب ليتم عمل كردون أمنى حول لاعبى الأهلى لتأمينهم وسط هذه الظروف الصعبة، وبعد قرابة تسع دقائق استكمل الحكم المغربى رضوان جيد المباراة، لتشهد إضاعة فرصة كهربا وتسجيل الهلال هدف التعادل فى الدقيقة 95.

وصعد فريق الأهلى لدور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا وصيفا من المجموعة الثانية، بعدما تعادل بهدف لمثله مع الهلال السودانى، خلال المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت، باستاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان، ضمن ختام منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وينتظر أن تقام قرعة دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا في السابعة مساء يوم الأربعاء المقبل، في أحد فنادق القاهرة، لتحديد 4 مباريات حاسمة يتأهل الفائزون منها إلى قبل النهائي.

وتأهل كلا من مازيمبى، الترجى، النجم الساحلى، صن دوانز كمستوى أول ، وجاء فى المستوى الثانى الأهلى، الزمالك، الرجاء البيضاوى، الوداد المغربي.

ومن المقرر أن تقام مباريات ذهاب الدور ربع النهائي يومي 28 و 29 فبرايرالجاري، بينما تجرى لقاءات الإياب يومي 6 و7 مارس المقبل.