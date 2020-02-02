"فشل في اختبارات الأهلي وتوفى شقيقه وكسر رقم والده".. محطات في مشوار "وحش أفريقيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -محمد يسري مرشد:

أعلن شريف إكرامي قائد الأهلي وحارسه نيته الرحيل عن القلعة الحمراء على خلفية ابتعاده عن المشاركة مع فريقه لينهى مشواره امتد إلى 23 عاماً بالجزيرة.

وينتهى عقد إكرامي بنهاية الموسم الجاري وهو ما يمنجه حق التوقيع مجاناً لأى نادي بعد أن تجاهل ناديه التجديد له.

ويرصد الخليج 365 أهم محطات إكرامي الصغير خلال السطور القادمة:

شريف إكرامي أحمد يبلغ ن العمر 36 عاماً حيث إنه من مواليد 10 يوليو 1983 وهو نجل إكرامي الشحات حارس مرمى النادي الأهلي التاريخي الذي لقب بـ "وحش أفريقيا" .

انضم إكرامي إلى النادي الأهلي عام 1997 بعد أن فشل فى اختبارات الأهلي التي اقيمت في فرع النادي بمدينة نصر عام 1997 .

وخاض إكرامي الاختبارات التي أشرف عليها ميمي الشربيني أيقونة الأهلي التاريخية وشغل مركز المهاجم ليفشل قبل يعيد الاختبارات في مركز حراسة المرمي وينجح خلالها ليخبر أحمد ناجي مدرب الحراس الذي اختاره أنه نجل زميله إكرامي الشحات وشقيق أحمد إكرامي حارس فريق مواليد 1979.

وشهد العام الذي انضم فيه شريف للأهلي تألق شقيقه الأكبر أحمد إكرامي الذي قاد منتخب مصر للناشئين للفوز ببطولة أفريقيا 1997 ببتسوانا ثم شارك في مونديال نفس الفئة السنية التي احتنضنها مصر .

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تدرج شريف إكرامي في صفوف ناشئي الأهلي وقدم مستويات رائعة وبات المقارنة تعقد بينه وبين شقيقه الذي بحسب والدهما إكرامي تميز عنه بالموهبة فيما كان الأخ الأصغر يمتاز بالتركيز.

تألق شريف إكرامي مع فريق 1983 جعل شوقي غريب مدرب منتخب الشباب يضمه وهو ف الـ 18 من عمره فقط لمنتخب الشباب الذي يكبره بعامين ليكون بديلاً للحارس الأساسي محمد صبحي وبديله لوائل زنجا ليشارك الوحش الصغير من دكة البدلاء فى تتويج مصر ببرونزيتي العالم وأفريقيا 2001 ويستمر في منتخب الشباب ليتوج معه 2003 ببطولة أفريقيا ببوركينا فاسو ويشارك في مونديال الشباب في الإمارات من نفس العام.

ودخل إكرامي فى قائمة أفضل 20 لاعب فى مونديال الشباب ليبدأ بعدها مشواره الإحترافى بالإنتقال إلى نادى فينورد روتردام الهولندى ومنه إعارة إلى نادى أنقرة جوجو التركى .

وتلقى شريف صدمة في 2006 بعد أن توفى شقيق الأكبرعن عمر يناهز 25 عاما وقد جاءت الوفاة طبيعية وحدثت بالمنزل بعد أن رحل من الأهلي للترسانة ثم اعتزل بسبب الإصابة فى الكتف.

عاد إكرامي إلى مصر وبالتحديد إلى نادى الجونة وجاء تألقه اللافت للنظر ضد الأهلي في موسم عودته لمصر ليدفع ناديه الأم لإعادته ليحمل مهمم حراسة مرماه من رمزي صالح وأمير عبد الحميد وأحمد عادل عبد المنعم.

في 2017 حقق إكرامي رقم قياسي تاريخي غير مكسبق في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعد الحفاظ على نظافة شباكه في 24 مباراة متخطياً رقم والده الذي حققه موسم(1974-1975) والحارس التاريخي للترسانة حسن علي موسم (1974-1975) والحضري (2005-2006).

وبحسب موقع ترانسفيرماركت الألماني المختص بالإحصائيات فإن إكرامي شارك مع الأهلي في 249 مباراة وحافظ في 119 منهم على نظافة شباكه "كلين شيت" محققاً 18 بطولة بواقع (7 بطولات دوري، و5 سوبر مصري وبطولتين دوري أبطال أفريقيا ومثلهما سوبر أفريقيا وبطولة كأس مصر وكونفيدرالية.