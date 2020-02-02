مصر تحصل على حق تنظيم حفل الأفضل في أفريقيا 2020 و2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أكد مصدر أن مصر حصلت على حق تنظيم حفل الأفضل في أفريقيا لعامين متتالين 2020، و2021.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مجموعة بيك الباتروس، ستتولى تنظيم الحفل بالشراكة مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في العامين المقبلين.

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ونظمت مصر حفل الأفضل في أفريقيا لعام 2019، في مدينة الغردقة.

وأشار المصدر إلى أنه لم يتم الاتفاق حول مكان إقامة الحفل، فيما سيتم الكشف عن كافة التفاصيل في وقت لاحق.

وتوج السنغالي ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب أفريقيا لعام 2019 متفوقا على الثنائي محمد صلاح، ورياض محرز، فيما توج يوسف البلايلي بجائزة أفضل لاعب داخل القارة، وجمالي بلماضي على جائزة أفضل مدرب.