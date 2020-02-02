مباشر قمة بريميرليج.. توتنهام 0 - 0 مانشستر سيتي.. ركلة جزاء ضائعة

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة توتنهام ومانشستر سيتي في اللقاء الذي يقام على ملعب "توتنهام" ضمن قمة الجولة 25 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".

ويحتل توتنهام صاجب الأرض والجمهور المركز الثامن برصيد 34 نقطة وبالطبع يسعى "السبيرز" للاقتراب من المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية في الموسم المقبل سواء دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي.

في المقابل، يسع مانشستر سيتي إلى مواصلة انتصاراته على أمل الحفاظ على المركز الثاني ومواصلة الوصول للقمة حيث يمتلك بطل الدوري الإنجليزي خلال آخر موسمين 51 نقطة بفارق 22 نقطة حاليًا عن ليفربول والذي يتربع عن القمة.

تشكيل توتنهام: هوجو لوريس - سيرج أورييه - توبي ألدرفيريلد - دافينسون سانشيز - جافيتي تانجانا - هاري وينكس - لو سيسلو - ديلي ألي - ستيفين بيرجوين - سون - لوكاس مورا.

تشكيل مانشستر سيتي: إيدرسون - فرناندينيو - كايل ووكر - أوتاميندي - زينتشينكو - رودريجو رودري - جوندوجان - كيفين دي بروين - رياض محرز - رحيم ستيرلينج - سيرجيو أجويرو.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة الثامنة من بداية المباراة شهدت فرصة خطيرة من جانب كيفين دي بروين بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء من رياض محرز لكن تمر الكرة بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 23 لجأ دي بروين لسلاح التسديد من خارج منطقة الجزاء لكن لوريس يقف في المكان المناسب ويتصدى للكرة بثبات.

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القائم منع سيرجيو أجويرو من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 27 بعد تمريرة رائعة من رياض محرز ليسدد المهاجم الأرجنتيني كرة قوية لكن دون جديد من حيث النتيجة.

مانشستر سيتي حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 40 من زمن أحداث الشوط الأول بعد عرقلة أجويرو إلا أن الحكم لم يحتسب الركلة بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

ونفذ جندوجان ركلة الجزاء على يسار الحارس إلا أن لوريس تألق وأبعد الركلة قبل أن ترتد الكرة لستيرلينج الذي حاول الوصول للكرة لكن دون جديد حيث خرجت الكرة لركلة مرمى.

الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع كاد أجويرو أن يسجل هدف السيتي الأول بعد تمريرة من ستيرلينج من داخل منطقة الجزاء لكن ترتطم الكرة في القائم وتخرج لركلة المرمى.

أربع دقائق من بداية الشوط الثاني شهدت فرصة خطيرة من جندوجان الذي استلم كرة من داخل منطقة الجزاء وسط مرمى خالي بعد خروج لوريس لكن يهدر الفرصة بعد تسديدة تمر أعلى المرمى.

مانشستر سيتي تلقى ضربة قوية في الدقيقة 60 من خلال طرد الظهير الأيسر زينتشينكو إثر عرقلة وينكس ليخوض السيتي أحداث المباراة بعشرة لاعبين.

الدقيقة 64 شهدت هدفًا لصالح توتنهام عن طريق الوافد الجديد من أيندهوفن الهولندي ستيفين بيرجوين ليدون هدفه الأول في ظهوره الأول.

تابعونا لمعرفة المزيد من التفاصيل خلال أحداث المباراة..