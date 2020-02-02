إخطار بعلم الوصول.. الزمالك ينتظر "كاف" لتحديد موقفه من السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

كشف مصدر بالزمالك عن كواليس الاجتماع بين أحمد مرتضى منصور، وهاني زادة عضوي مجلس إدارة النادي الأبيض، مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، على هامش ندوة تنمية المنافسة والبنية التحتية في إفريقيا التي استضافتها المغرب.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن ثنائي مجلس الزمالك، أبلغا رئيس كاف بخطورة الأجواء في قطر على بعثة الزمالك.

وأوضح المصدر، أن رئيس كاف تعهد بتلقى خطاب من الاتحاد القطري لكرة القدم، يفيد تأمين بعثة الزمالك وتوفير كافة سبل الراحة للبعثة.

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ويلتقي الزمالك بطل الكونفدرالية، أمام الترجي بطل دوري الأبطال، في السوبر الإفريقي يوم 14 نوفمبر الجاري في قطر.

واختتم المصدر، بأنه تم تأجيل المؤتمر الصحفي المقرر يوم الإثنين، حتى يوم الثلاثاء، لتلقي تأكيد من الكاف، بوصول خطاب الاتحاد القطري.

وأرسل الزمالك قائمة مباراة السوبر، فيما أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك، أنه تم إرسال القائمة تجنيا لحدوث أي أزمات، مع التأكيد على عدم تأكيد الزمالك لموافقته على خوض السوبر في قطر.