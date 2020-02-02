كرة تنس.. ديوكوفيتش يتوج بلقب بطولة أستراليا للمرة الثامنة

محمد اسماعيل - القاهرة - ملبورن- (د ب أ):

دافع الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الثاني على العالم عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى للموسم الحالي بفوزه في المباراة النهائية اليوم الأحد على النمساوي دومينيك ثيم المصنف الخامس على العالم بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين بواقع 6 /4 و4 /6 و2 /6 و6 /3 و6 /4.

وسيطر النجم الصربي على المجموعة الأولى وحسمها لصالحه لكن مستواه تراجع بشكل ملحوظ في المجموعة الثانية ثم الثالثة مما سمح لمنافسه النمساوي بالعودة إلى المباراة والتقدم بمجموعتين مقابل مجموعة لكن ديوكوفيتش لم يستسلم وتمكن من إدراك التعادل عبر المجموعة الرابعة قبل أن يحسم المجموعة الخامسة الفاصلة لصالحه في مباراة استغرقت أكثر من أربع ساعات.

وحافظ ديوكوفيتش على سجله الخالي من الهزائم في نهائي البطولة الأسترالية وحقق الفوز في المواجهة الختامية للمرة الثامنة حاصدا لقبه الثامن في البطولة الأسترالية في رقم قياسي غير مسبوق بجانب فوزه باللقب السابع عشر في مسيرته ببطولات الجراند سلام.

ونال اللاعب الصربي لقبه الأول في البطولة عام 2008 ثم حصده للمرة الثانية في 2011 قبل أن يفوز باللقب مجددا في أعوام 2012 و2013 و2015 و2016 و2019 و2020.

وتواصل بذلك سوء الحظ بالنسبة لثيم بعد خسر أمام النجم الإسباني رافاييل نادال، الملقب باسم "ملك الملاعب الرملية"، في الدور النهائي بنسختين متتاليتين لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس (رولان جاروس).

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ويستمر بذلك الاحتكار المفروض على البطولات الكبرى، على مدار 12 بطولة متتالية من قبل "الثلاثة الكبار"، السويسري روجيه فيدرر والإسباني نادال والصربي ديوكوفيتش.

وفرض الثلاثة الكبار هيمنتهم على بطولات التنس بشكل كبير طوال أكثر من عشرة أعوام، وقد حصدوا إجمالي 55 لقبا في بطولات جراند سلام، كان أولها في منتصف عام 2003 .

وفي الدور قبل النهائي، تغلب ثيم على الألماني اليكسندر زفيريف أمس الأول الجمعة، في ثالث مباراة له بالبطولة تستمر لأكثر من ثلاث ساعات.

وخلال مشوار الوصول إلى النهائي، قضى ثيم وقتا في مبارياته أطول من الذي قضاه ديوكوفيتش بفارق ست ساعات.

كذلك كان لديوكوفيتش أفضلية الراحة ليوم أكثر من ثيم قبل خوض النهائي، حيث خاض ديوكوفيتش مباراته في المربع الذهبي يوم الخميس الماضي، وقد شهدت فوزه على النجم السويسري روجيه فيدرر في المباراة رقم 50 بينهما.