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التعادل يحسم الشوط الأول لمواجهة مانشستر سيتي وتوتنهام

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حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول، بين فريقي مانشستر سيتي و توتنهام في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من ، على ملعب الأخير.
وشهدت أحداث الشوط الأول أداء جيد من الفريقين بمحاولة توتنهام تطبيق فكر مورينيو مديره الفني في بداية المباراة بالسيطرة علي الاستحواذ في منتصف الملعب، و لكن لم يدم طويلا، بعد أن

شن العديد من الهجمات علي مرمي توتنهام، كانت أبرزها ركلة الجزاء التي إحتسبها حكم اللقاء في الدقيقة 38 بعد أن تعرض أجويرو للعرقلة في منطقة الجزاء من اللاعب أورير ، ولكن استطاع لوريس حارس مرمي توتنهام التصدي لها بنجاح.
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