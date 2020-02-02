التعادل يحسم الشوط الأول لمواجهة مانشستر سيتي وتوتنهام

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول، بين فريقي مانشستر سيتي و توتنهام في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي، على ملعب الأخير.
وشهدت أحداث الشوط الأول أداء جيد من الفريقين بمحاولة توتنهام تطبيق فكر مورينيو مديره الفني في بداية المباراة بالسيطرة علي الاستحواذ في منتصف الملعب، و لكن لم يدم طويلا، بعد أن
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