«الفار» يمنح مانشستر سيتي ركلة جزاء وجوندوجان يهدرها أمام توتنهام

منحت تقنية الفيديو ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي أمام نظيره توتنهام في اللقاء الذي يقام بينهما على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري الممتاز.

وسقط سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي في الدقيقة 38 داخل منطقة جزاء توتنهام بعدما عرقله

مدافه الأخير، لكن حكم المباراة رفض احتسابها ركلة جزاء إلا أن تقنية الفيديو أقرت بصحة ركلة الجزاء لمانشستر سيتي بعد مرور ثلاث دقائق.

لكن إلكاي جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي أهدر ركلة الجزاء

بعدما سددها بشكل سئ ليتصدى لها لوريس حارس توتنهام بنجاح.

اعتراض لاعبي مانشستر سيتي بعد إهدار ركلة الجزاء

بعد تصدي لوريس لركلة الجزاء ارتدت الكرة إلى رحيم ستيرلنج لاعب مانشستر سيتي الذي حاول تسديد الكرة في المرمى لكنه سقط أرضًا بداعي عرقلة لوريس له، ليطالب لاعبي مانشستر سيتي بركلة جزاء أخرى لكن حكم اللقاء يرفض احتسابها.

