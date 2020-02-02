منحت تقنية الفيديو ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي أمام نظيره توتنهام في اللقاء الذي يقام بينهما على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من الدوري الممتاز.
وسقط سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي في الدقيقة 38 داخل منطقة جزاء توتنهام بعدما عرقلهمدافه الأخير، لكن حكم المباراة رفض احتسابها ركلة جزاء إلا أن تقنية الفيديو أقرت بصحة ركلة الجزاء لمانشستر سيتي بعد مرور ثلاث دقائق.
لكن إلكاي جوندوجان لاعب وسط مانشستر سيتي أهدر ركلة الجزاءبعدما سددها بشكل سئ ليتصدى لها لوريس حارس توتنهام بنجاح.
اعتراض لاعبي مانشستر سيتي بعد إهدار ركلة الجزاء
بعد تصدي لوريس لركلة الجزاء ارتدت الكرة إلى رحيم ستيرلنج لاعب مانشستر سيتي الذي حاول تسديد الكرة في المرمى لكنه سقط أرضًا بداعي عرقلة لوريس له، ليطالب لاعبي مانشستر سيتي بركلة جزاء أخرى لكن حكم اللقاء يرفض احتسابها.
كانت هذه تفاصيل خبر «الفار» يمنح مانشستر سيتي ركلة جزاء وجوندوجان يهدرها أمام توتنهام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.