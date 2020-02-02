فيفا يناقش خطة تطوير الكاف في اجتماع الرباط

استقر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بالتعاون مع الاتحاد الأفريقي "كاف"، علي تسريع عملية التطوير في مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي من خلال تقديم مجموعة من النتائج والتوصيات والمقترحات، وذلك بعد إنتهاء مدة الستة أشهر التي حددت من قبل الفيفا من قبل.

وتم تقديم الملفات المختلفة إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في اجتماعهم المنعقد في الرباط ، المغرب ، اليوم الأحد ، حيث تقرر أن يتم تنفيذ هذه التوصيات بمزيد من التحليل.

وستركز هذه المرحلة الجديدة على مجالات:

أولًا التحكيم:

تجهيز مجموعة من الحكام المحترفين بدعم كامل من الاتحاد الدولي وبالشراكة مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم .

ثانيا البنية التحتية:

تحديد الحد الأدنى للصندوق بقيمة مليار دولار أمريكي للاستثمار في البنىة التحتية في جميع الاتحادات الأعضاء الإفريقية البالغ عددها 54 جمعية .

ثالثًا لمسابقات:

للبحث عن مجموعة من المبادرات الجديدة

حول كرة القدم النسائية ، وفئات الشباب ، والفرق الوطنية ، ومسابقات الأندية ، بما في ذلك رابطة عموم إفريقيا تمشياً مع الاستراتيجية التي قدمها رئيس فيفا ، جياني إينفانتينو ، في ندوة الأمس .لتنفيذ ، من قبل هيئات الاتحاد الأفريقي المعنية ، خطة العمل المكونة من 100 نقطة التي اقترحتها فرقة العمل المستقلة التي تشكلت في سبتمبر 2019 وتتألف من عبد الله ديوب (مالي ؛ رئيس أركان مكتب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي) ووزير الخارجية السابق في مالي) ، حسام الشافعي (مصر ؛ خبير التدقيق ومكافحة الفساد) ، جانيت كاتيسيا (كينيا ؛ عضو غرفة التحقيق في لجنة الأخلاقيات المستقلة (فيفا) ، مارتين نجوغا (رواندا ؛ رئيسة شرق إفريقيا الجمعية التشريعية، نائب رئيس لجنة الأخلاقيات المستقلة (فيفا ) والمدعي العام السابق لرواندا) وأنين يبواه (غانا ؛ رئيس القضاة في غانا ، رئيس لجنة التأديب التابعة للفيفا وعضو سابق في لجنة الأخلاقيات المستقلة (فيفا).

وفي هذا الاجتماع ، قدمت الأمين العام للفيفا فاطمة سمورة ، التي اضطلعت بدور المندوب العام للفيفا في إفريقيا بين 1 أغسطس 2019 و 1 فبراير 2020 ، والذي قاد هذه المهمة بالتعاون مع الأمين العام للاتحاد الإفريقي معاد حجي ، نتائج العمل الذي أدلى به فريق الخبراء ، والتي ركزت على ثلاثة أركان: الحكم الرشيد والإدارة المالية والإجراءات الداخلية . التنظيم الفعال والمهني للمسابقات، نمو وتطور كرة القدم الأفريقية. وعبر الاتحاد الدولي لكرة القدم عن شعوره بالرضا لأن الجهود المشتركة التي بذلت مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد تم إنجازها وتم تسليمها ضمن الإطار الزمني الأول ويؤكد من جديد التزام فيفا بأن يكون تحت تصرف كرة القدم الأفريقية للمساعدة في عملية رفع مستواها إلى قمة العالم.