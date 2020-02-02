تشكيل توتنهام ضد مانشستر سيتي.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام لايف bein sport hd

أعلن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق مانشستر سيتي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين الجديد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الممتاز. الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :- حراسة المرمى : لوريس. خط الدفاع : اوربيه - سانشيز - ألدرفايلد - تانجانجا. Advertisements خط الوسط : وينكس - ديلي آلي - لوسيلسيو - لوكاس مورا. خط الهجوم : سون هيونج - بيرغويجن. وحقق فريق مانشستر سيتي الفوز في الجولة الماضية على حساب فريق شيفيلد يونايتد بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير، بينما فاز فريق توتنهام هوتسبير على فريق نوريتش سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد. توتنهام و سيتي الساعة 6.30 علي قناة 2

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