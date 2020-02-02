كاراتيه الشرقية يعود من جديد إلى منصات التتويج

حقق فريق الشرقية للكاراتيه إنجازا جديدا ببطولة القطاعات، والتى أقيمت الجمعة الماضية، حيث حقق اللاعب فتحى حمدى عبدالمنعم وزن 42 كجم المركز ثالث، والميدالية البرونزية وتصعيده إلى بطولة الجمهورية. فيما حقق اللاعب معاذ حامد عبدالحميد وزن 59 كجم المركز الثالث، والميدالية البرونزية وتصعيده إلى بطولة الجمهورية، ليعود قطاع الكاراتيه إلى منصة التتويج

يذكر أن الجهاز الفنى لقطاع الكاراتيه يتكون من عنتر حمودة مدير فنى وعصام عثمان مدرب عام ومدرب الكومتية وممدوح عميرة مدير إدارى.

كما تقدم مجلس الإدارة بالتهنئة والإشادة إلى الجهاز الفنى الجديد على الجهود المبذولة لعودة كاراتيه الشرقية إلى المشاركة فى كبرى بطولات الجمهورية، والعودة إلى منصات التتويج خلال أشهر قليلة مضت منذ توليه مسئولية تدريب فريق كاراتيه نادى الشرقية.

كما تقدم الجهاز الفنى بالشكر والتقدير إلى مجلس الإدارة على دعم القطاع من أجل العودة مرة أخرى إلى المسار الصحيح. وتصعيده إلى بطولة الجمهورية، ليعود قطاع الكاراتيه إلى منصة التتويجيذكر أن الجهاز الفنى لقطاع الكاراتيه يتكون من عنتر حمودة مدير فنى وعصام عثمان مدرب عام ومدرب الكومتية وممدوح عميرة مدير إدارى.كما تقدم مجلس الإدارة بالتهنئة والإشادة إلى الجهاز الفنى الجديد على الجهود المبذولة لعودة كاراتيه الشرقية إلى المشاركة فى كبرى بطولات الجمهورية، والعودة إلى منصات التتويج خلال أشهر قليلة مضت منذ توليه مسئولية تدريب فريق كاراتيه نادى الشرقية.كما تقدم الجهاز الفنى بالشكر والتقدير إلى مجلس الإدارة على دعم القطاع من أجل العودة مرة أخرى إلى المسار الصحيح.

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