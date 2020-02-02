عشاق كرة القدم الإنجليزية في مصر والعالم العربي ننشر لكم بث مباشر مشاهدة مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الأحد الموافق 2 فبراير 2020.

ويستضيف فريق توتنهام مساء اليوم فريق مانشستر سيتي في إطار منافسات الأسبوع الخامس والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي وننشر لكم بث مباشر مشاهدة مباراة توتنهام ومانشستر سيتي.





بث مباشر مشاهدة مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري

ويدخل فريق توتنهام صاحب الأرض اللقاء اليوم وهو في المركز الثامن برصيد 34 نقطة من 24 مباراة خاضها حقق الفوز في 9 موجهات وتعادل في 7 وخسر

في 8 مباريات.

ويسعى فريق توتنهام إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم والاقتراب أكثر من المربع الذهبي للعب في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

بث مباشر مشاهدة مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري

كما يدخل فريق مانشستر سيتي اللقاء هو في المركز الثاني برصيد 51 نقطة من 24 مباراة خاضها حقق الفوز في 16 مباراة وتعادل في 3 وخسر في 5 مباريات.





ويسعى فريق مانشستر سيتي إلى تحقيق الفوز في مباراة اليوم ومواصلة الزحف خلف فريق

ليفربول المتصدر ترتيب جدول الدوري.

بث مباشر مشاهدة مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري

تشكيل فريق مانشستر سيتي لمواجهة فريق توتنهام

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في حراسة المرمى: إيديرسون.

وفي خط الدفاع : كايل والكر – إمريك لابورت – فيرناندينو – زينتشينكو

وفي خط الوسط : رودري – كيفن دي بروين – برناردو سيلفا





وفي خط الهجوم : رحيم ستيرلينج – سيرجيو أجويرو – رياض محرز

بث مباشر مشاهدة مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري

موعد مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والسابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

بث مباشر مشاهدة مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ومانشستر سيتي في الدوري

تذاع المباراة على قناة بي أن سبورت HD2