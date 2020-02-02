انتهت المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد ٣٠ يونيو بالدفاع الجوي، بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، وبني سويف، بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف.
جاءت المباراة قوية خلال الشوطين، ونجح النيجيري كاظيمماليبو لاعب سيراميكا كليوباترا في تسجيل الهدف الأول بالدقيقة الثانية عشر، قبل أن يدرك بني سويف التعادل في الدقيقة ٣٠، وفي الدقيقة ٢٧ من الشوط سجل بني سويف هدف الفوز، وأهدر أحمد غنيم ركلة جزاء لسيراميكا كليوباترا.
ويخوض سيراميكا كليوباترا مباراة ودية ثانية مساء غد الاثنين، على ملعب استاد القاهرة، أمام بلدية المحلة، استعدادا لمواجهة بتروجت التي ستقام الاثنين بعد المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة دوري الدرجة الثانية لمجموعة القاهرة والقناة.
كانت هذه تفاصيل خبر وديًا.. سيراميكا كليوباترا يخسر أمام بني سويف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.