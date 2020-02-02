وديًا.. سيراميكا كليوباترا يخسر أمام بني سويف

انتهت المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم على الملعب الفرعي لاستاد ٣٠ يونيو بالدفاع الجوي، بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، وبني سويف، بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف.

جاءت المباراة قوية خلال الشوطين، ونجح النيجيري كاظيم

ماليبو لاعب سيراميكا كليوباترا في تسجيل الهدف الأول بالدقيقة الثانية عشر، قبل أن يدرك بني سويف التعادل في الدقيقة ٣٠، وفي الدقيقة ٢٧ من الشوط سجل بني سويف هدف الفوز، وأهدر أحمد غنيم ركلة جزاء لسيراميكا كليوباترا.

ويخوض سيراميكا كليوباترا مباراة ودية ثانية مساء غد الاثنين، على ملعب استاد القاهرة، أمام بلدية المحلة، استعدادا لمواجهة بتروجت التي ستقام الاثنين بعد المقبل، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة دوري الدرجة الثانية لمجموعة القاهرة والقناة.