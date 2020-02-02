رياضة | ديفيد بيكهام يسعى لخطف نجم برشلونة لفريقه الأمريكي !

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديفيد بيكهام يسعى لخطف نجم برشلونة لفريقه الأمريكي ! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير أن فريق إنتر ميامي الأمريكي قد يرغب في التعاقد مع مهاجم برشلونة أنطوان جريزمان في المستقبل.

يتطلع إنتر ميامي الذي يتخذ من فلوريدا مقراً له ، والذي يستعد حاليًا لأول موسم متعددة الأطراف له ، إلى جذب أسماء كبيرة للنادي.

تم ربط كل من أمثال لويس سواريز وإدينسون كافاني وديفيد سيلفا بتبديل إلى الولايات المتحدة.، في الأشهر التي سبقت الموسم الجديد.

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وفقًا لـ L'Equipe ، فإن جريزمان لاعب آخر تتم إضافته إلى قائمة أمنيات ديفيد بيكهام، على الرغم من أن المهاجم كان فقط في عامه الأول في الكامب نو.

وتحمل الدولي الفرنسي موسمًا مختلطًا ، فإن صانع الألعاب لديه عقد مع العمالقة الكتالونية حتى عام 2024.

ويبدو أن إنتر مستعد لإطلاق عرض طموح للاعب البالغ من العمر 28 عامًا قبل أن يقرر الخطوة المهنية القادمة