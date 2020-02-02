رياضة | بعد إعلان رحيله.. أرقام مضيئة من مسيرة شريف إكرامي مع الأهلي (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إعلان رحيله.. أرقام مضيئة من مسيرة شريف إكرامي مع الأهلي (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن شريف إكرامي حارس مرمي النادي الأهلي عبر بيان نشره على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رحيله عن القلعة الحمراء في نهاية الموسم الحالي، وذلك بسبب ابتعاده الدائم عن المشاركة في المباريات مع الفريق الأحمر خلال الفترة الماضية.

وأكد "إكرامي" أن قرار رحيله عن النادي الأهلي هو القرار الأصعب في مسيرته الكروية، وذلك حتى يرفع الحرج عن مجلس إدارة القلعة الحمراء بشأن هذا الملف، موجهًا الشكر للجماهير الحمراء على دعمه ومساندته خلال الفترة التي قضاها داخل صفوف الفريق.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أرقام وبطولات شريف إكرامي مع النادي الأهلي خلال الفترة الماضية:-

بدأ شريف إكرامي مسيرته الكروية ضمن قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وتدرج في صفوف الفريق حتي تصعيده للفريق الأول بالقلعة الحمراء موسم 2004 -2005، بعدها قرر خوض تجربة احتراف خارجية ضمن صفوف فريق فينورد الهولندي، وخرج إعارة لصفوف فريق أنقرة غوجو التركي موسم 2008 – 2009، عاد بعدها لمصر وانضم لصفوف فريق الجونة، ومنه إلي الأهلي موسم 2009 – 2010.

خاض صاحب الـ36 عامًا 271 مباراة خلال مشواره مع النادي الأهلي، حيث لعب 156 مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز، حافظ على نظافة شباكه في 86 مباراة، بينما استقبلت مرماه 88 هدفًا، ولعب 17 مباراة بكأس مصر استقبلت شباكه 15 هدفًا وحقق 6 "كلين شيت".

وشارك "إكرامي" مع الأهلي في 5 مباريات بكأس السوبر المحلي وحافظ على نظافة مرماه في 3 مباريات واستقبلت شباكه 3 أهداف، كما شارك في 87 مباراة في بطولات إفريقيا، كما لعب مع المارد الأحمر 4 مباريات بكأس العالم للأندية واستقبلت شباكه 9 أهداف، ومباراتين بالبطولة العربية.

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حقق "إكرامي" عدة بطولات وألقاب خلال مسيرته مع النادي الأهلي جاءت كالتالي:

- الدوري المصري الممتاز (7 مرات)

- كأس مصر (مرتين)

- كأس السوبر المصري (5 مرات)

- دوري أبطال إفريقيا (مرتين)

- كأس السوبر الإفريقي (مرتين)

- كأس الكونفيدرالية الإفريقية (مرة وحيدة)