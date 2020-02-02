رياضة | إيهاب المساكني: لا أرغب في مواجهة الزمالك بدوري أبطال افريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيهاب المساكني: لا أرغب في مواجهة الزمالك بدوري أبطال افريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف إيهاب المساكني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي عن رأيه في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطاب افريقيا.

وتأهل النجم برفقة الأهلي من نفس المجموعة لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وأكد المساكني في تصريحات للإذاعة التونسية أنه لا يتمنى مواجهة الزمالك في الدور ربع النهائي، ولا مشكلة لديه في مواجهة أي فريق آخر.

وواصل " لا أرغب في مواجهة الزمالك ومرحبا بأي منافس آخر".

وكان الزمالك صعد إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم كوصيف عقب احتلاله المركز الثاني برصيد 9 نقاط فيما صعد مازيمبي كمتصدر للمجموعة.