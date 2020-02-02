رياضة | أرسنال يتعادل مع بيرنلي سلبياً في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يتعادل مع بيرنلي سلبياً في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق أرسنال مع فريق بيرنلي بنتيجة سلبية في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب تيرف مور ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاع لاعبو فريق بيرنلي العديد من الفرص الضائعة خلال أحداث المباراة خاصة في الشوط الثاني، ولم يصل أرسنال إلى مرمى نيك بوب حارس مرمى بيرنلي في أحداث اللقاء الا في كرة واحدة بالشوط الأول لايميريك اوباميانج.

وعاد اللاعب الجابوني ايميريك اوباميانج للمشاركة مع فريقه بعد انتهاء عقوبته وغيابه ثلاث مباريات بسبب البطاقة الحمراء التي كانت قد تلقاها في مباراة كريستال بالاس.

ويعد أرسنال من اسوء الفرق هذا الموسم في البريميرليج من حيث الفوز، حيث يحل في المركز الثالث كأقل الفريق تحقيقا للانتصارات بعد فريقي نوريتش سيتي وواتفورد.