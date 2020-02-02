رياضة | خاص| إكرامي يقترب من العودة إلى ناديه السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص| إكرامي يقترب من العودة إلى ناديه السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شريف إكرامي

أعلننجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن نهاية مسيرته مع الفريق ورحيله عن صفوفه بنهاية الموسم الجاري، عقب تقديمه كل ما يملك في خدمة النادي.

وكشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، عن خطوة شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، خلال الموسم المقبل، عقب إعلان رحيله بنهاية الموسم الجاري.

شريف إكرامي، أعلن عن رحيله نهاية الموسم الجاري، عبر تغريدة بصفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلنًا عن إكتفاءه بالفترة التي قضاها داخل جدران القلعة الحمراء.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي"، أن اللاعب لديه عرض محلي وعرضين من إحدى الدوريات الخليجية، للعب في أحدهما بالموسم الجديد.

وتابع: "اللاعب فضل اتخاذ قرار الرحيل من أجل البحث عن فرصة المشاركات الأساسية، والعودة إلى حراسة مرمى المنتخب الوطني، قبل إعلان إعتزاله".

واختتم: "العرض المحلي، سيكون الأقرب من نادي الجونة، والذي لعب له الحارس عقب عودته من الاحتراف الخارجي، خاصةً بعد مكالمة جمعته مع نادر شوقي المسئولة عن إدارة نادي الجونة، والذي رحب بوجود إكرامي ضمن صفوف الفريق".

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وقال شريف إكرامي عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شكراً من القلب لكل من ساندني خلال مسيرتي سواء حبا في شخصي أو دعمًا للنادي الأهلي،فكنتم دائما الدافع الرئيسي للاستمرار و المثابرة،وشكرا أيضاً لكل من انتقدني أو تجاوز في حقي كرهاً في شخصي أو للنادي الأهلي،فكنتم دائماً الوقود الذي يستفز قدراتي و لكم جميعا مني كامل الاحترام".

وأضاف حارس الأهلي: "في النهاية أخطأت أحيانا و أجدت أحيانا،و لكن يعلم الله و كل من عمل معي خلال مشواري أني لم أقصر يوما تجاه مسئوليتي داخل الملعب أو خارجه،و كان هدفي دائما خدمة الفريق لتحقيق أهدافه و تجسيد شخصية النادي و ارساء مبادئه و محاولة كسب إحترام الجميع،و أتمني ان أكون قد وفقني الله في ذلك".

وتابع: " كل التفاصيل و ما يخص خطوتي المقبلة سوف أعلن عنها بوضوح حين الاستقرار عليها وفي التوقيت المناسب،كل تركيزي الان مع فريقي لتحقيق موسم اخير ناجح يرضي طموحات جمهورنا الكبير و الاداء باخلاص حتي اخر يوم لي داخل القلعه الحمراء".

واختتم: "بنهاية الموسم الحالي ينتهي دوري كلاعب داخل جدران بيتي،بإرادتي ارحل من الباب الكبير،مرفوع الرأس،فخوراً بما حققته،باحثا عن تجربه و تحدي جديدين،و سأظل دائما ممتن لهذا الكيان و فخوراً بانتمائي له و لجمهوره أصحاب الفضل بعد الله في كل شيء،و اعود اليه يوما ما مستقبلا إذا شاءت الأقدار".

ويعد شريف إكرامي أحد ناشئين النادي الأهلي ، وخرج للاحتراف عبر بوابة فينورد الهولندي، قبل أن يعود للدوري المصري من بوابة الجونة، ثم يعود القلعة الحمراء حتى هذا الوقت.