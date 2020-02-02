رياضة | تشكيل مانشستر سيتي الرسمي.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم الأحد 2-2-2020 في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل مانشستر سيتي الرسمي.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم الأحد 2-2-2020 في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق توتنهام هوتسبير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين الجديد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : ايدرسون.

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خط الدفاع : والكر - اوتاميندي - فيرناندينيو - زينتشينكو.

خط الوسط : رودري - جوندوجان - كيفين دي بروين - رحيم سترلينج - رياض محرز.

خط الهجوم : سيرجو اجويرو.

وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق توتنهام هوتسبير في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.