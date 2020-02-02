رياضة | تشكيل توتنهام ضد مانشستر سيتي.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام لايف bein sport hd

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل توتنهام ضد مانشستر سيتي.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام لايف bein sport hd والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق مانشستر سيتي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين الجديد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : لوريس.

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خط الدفاع : اوربيه - سانشيز - ألدرفايلد - تانجانجا.

خط الوسط : وينكس - ديلي آلي - لوسيلسيو - لوكاس مورا.

خط الهجوم : سون هيونج - بيرغويجن.

وحقق فريق مانشستر سيتي الفوز في الجولة الماضية على حساب فريق شيفيلد يونايتد بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأخير، بينما فاز فريق توتنهام هوتسبير على فريق نوريتش سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.توتنهام و سيتي الساعة 6.30 علي قناة 2