رياضة | صلاح محسن على رأس قائمة سموحة لمواجهة مصر المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح محسن على رأس قائمة سموحة لمواجهة مصر المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حمادة صدقي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة قائمة فريقه لمواجهة مصر المقاصة غدًا الاثنين في إطار مباريات الجولة السادسة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة الفريق السكندري تواجد صلاح محسن لاعب الأهلي والمعار في يناير الماضي إلى سموحة للمرة الثانية على التوالي.

وضمت قائمة سموحة 20 لاعبا وهم :-

حراسة المرمى : الهاني سليمان - عمر صلاح - أحمد الشيخ

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خط الدفاع : رجب نبيل - كريم يحيى - محمد عبد المنعم - أحمد أبو الفتوح - كريم الترهوني - محمد كوفي

خط الوسط : فوزي الحناوي - شريف رضا - يوسف ديوب - إسلام جمال - ناصر ماهر - محمد نادي - أحمد حمص.

خط الهجوم : حسام حسن - محمد طلعت - أحمد حسن مكي - صلاح محسن.