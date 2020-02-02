رياضة | 5 مواجهات نارية تنتظر توتنهام في شهر فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 مواجهات نارية تنتظر توتنهام في شهر فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لاستضافة مباراة من العيار الثقيل، عندما يواجه مانشستر سيتي، بالجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وتعد مباراة مانشستر سيتي، هي الأولى للسيبرز في شهر فبراير الجاري، والذي ينتظره خلاله عدة مواجهات قوية مابين بطولتي الدوري ودوري أبطال أوروبا.

ويحتل توتنهام هوتسبير، المركز الثامن برصيد 34 نقطة قبل مباراة الليلة، وبفارق 7 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، والمؤهل ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" مواجهات توتنهام هوتسبير خلال شهر فبراير بالتقرير الآتي:-

Advertisements

توتنهام × ساوثهامبتون...كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 5 فبراير في العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة.

أستون فيلا × توتنهام... الدوري الإنجليزي يوم 16 فبراير في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

توتنهام × لايبزيج الألماني... ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا يوم 19 فبراير في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

تشيلسي × توتنهام... الدوري الإنجليزي يوم 22 فبراير في الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.