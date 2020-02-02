رياضة | عاجل.. أول رد رسمي من الهلال بعد أحداث موقعة الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أول رد رسمي من الهلال بعد أحداث موقعة الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتذر نادي الهلال السوداني عن أحداث الشغب التي وقعت في مباراة النادي الأهلي في الجولة الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا باستاد الجوهرة الزرقاء.

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وتعادل النادي الأهلي مع الهلال السوداني إيجابياً بهدف لكل منهما في الجولة الأخيرة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا ليصعد النادي الأهلي كثاني المجموعة خلف النجم الساحلي التونسي متصدر المجموعة.

وكتب الهلال السوداني عبر فيسبوك :"نعتزر لكافة الشعب المصري عامة وللعيبة وجماهير الاهلي المصري عن ما بدر من بعض الجماهير الغاضبة من الاداء الضعيف من لاعبي الهلال وحكم المباراة وكما نبارك لفريق الاهلي بمناسبة تأهله للدور القادم ونتمنى له مزيداً من التوفيق ".