رياضة | الخطوة الجديدة.. فاروق جعفر يستطلع رأي أعضاء لجنة الكرة بالزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطوة الجديدة.. فاروق جعفر يستطلع رأي أعضاء لجنة الكرة بالزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستطلع فاروق جعفر نجم الزمالك السابق في الساعات الجارية آراء بعض النجوم السابقين لضمهم للجنة الكرة المنتظر الإعلان عنها.

واستقر مجلس إدارة الزمالك على تشكيل لجنة كرة تضم كل من فاروق جعفر وحسن شحاتة وأيمن يونس وحازم إمام، وينتظر الرد منهم في الساعات الجارية.

ويرغب رئيس الزمالك في الإعلان عن باقي تفاصيل الأمر وتشكيل لجنة الكرة في المؤتمر الصحفي المقرر عقده خلال الساعات المقبلة بشكل رسمي.

وتحدث جعفر مع الثلاثي يونس وشحاتة وحازم وتحدث معهم عن طبيعة دور اللجنة والمهام المطلوبة منهم في الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.