رياضة | بعد التعادل مع ليستر سيتي.. 4 مباريات نارية تنتظر تشيلسي في شهر فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد التعادل مع ليستر سيتي.. 4 مباريات نارية تنتظر تشيلسي في شهر فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل فريق تشيلسي مع فريق ليستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكينج باور في اطار منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي.

وينتظر البلوز بقيادة المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد مباريات نارية خلال شهر فبراير، حيث سيلعب 3 مباريات أخرى في البريميرليج، ومواجهة وحيدة في دوري أبطال أوروبا.

مباريات تشيلسي في شهر فبراير :-

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- تشيلسي vs مانشستر يونايتد .. يوم 17 فبراير في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

- تشيلسي vs توتنهام هوتسبير .. يوم 22 فبراير في الساعة الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

- تشيلسي vs بايرن ميونيخ .. يوم 25 فبراير في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة في دوري أبطال أوروبا.

- بورنموث vs تشيلسي .. يوم 29 فبراير في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.