رياضة | محمد حسن يوضح سبب انفعاله بسبب الفيسبوك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد حسن يوضح سبب انفعاله بسبب الفيسبوك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم محمد حسن لاعب فريق الزمالك اعتذاره للجهاز الفني عن واقعة موقع التواصل الاجتماعي الأخيرة والدخول في مشادة مع أحد المشجعين.

وأكد حسن للجهاز المعاون أن البعض يكون متحامل في الحكم عليه بشكل كبير وتوجيه انتقادات بصورة زائدة رغم أنه لم يحصل على فرصته بشكل كامل حتى الآن.

وشدد اللاعب على أنه يشعر بأن البعض ينتظر مشاركته من أجل الهجوم عليه وانتقاده من الأساس.

وتعادل الزمالك مع أول أغسطس الأنجولي بالأمس ضمن منافسات الجولة الأخيرة ضمن منافسات بطولة دوري أبطال افريقيا.

ويستعد الفريق لمواجهة حرس الحدود يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري.

