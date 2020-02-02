رياضة | سبع مبارايات نارية بالجولة الثامنة عشر من المجموعة السابعة للقسم الثالث غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سبع مبارايات نارية بالجولة الثامنة عشر من المجموعة السابعة للقسم الثالث غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق غدا السبت سبعة لقاءات في إطار الجولة الثامنة عشر من دوري القسم الثالث للمجموعة السابعة

حيث تقام اللقاءات في الثانية والنصف عصرا علي ملاعب الفرق المذكورة أولا

في اللقاء الأول يلتقي متصدر الترتيب بورتو برصيد 40 نقطة مع مركز شباب ميت الخولي صاحب المركز التاسع برصيد 17 نقطة.

وكان بورتو الجولة الماضية فاز علي غزل السويس بهدفين مقابل هدف بينما تعادل ميت الخولي مع بورفؤاد بهدف لكل فريق.

وفي اللقاء الثاني يلتقي وصيف جدول الترتيب بورفؤاد برصيد 36 نقطة مع غزل دمياط صاحب المركز السابع برصيد 25 نقطة.

وكان بورفؤاد تعادل إيجابيا الجولة الماضية أما ميت الخولي بهدف لكل فريق بينما خسر غزل دمياط من ابو شحاته بهدف نظيف.

وفي اللقاء الثالث يلتقي النوبة ثالث الترتيب برصيد 35 نقطة مع منشية الشهداء صاحب المركز السادس برصيد 27 نقطة.

وفي الجولة الماضية يفوز النوبة علي ابو صوير بهدف نظيف ويفوز منشية الشهداء علي سماد السويس بهدف نظيف.

وفي اللقاء الرابع يلتقي رابع الترتيب كهرباء الإسماعيلية برصيد 29 نقطة مع بلدية الاسماعيلية صاحب المركز الثاني عشر برصيد 14 نقطة.

Advertisements

وكان كهرباء الاسماعيلية في الجولة الماضية فاز علي رأس البر بثلاثية مقابل هدف بينما تعادل بلدية الأسماعيلية مع دمياط بدون أهداف.

وفي اللقاء الخامس يلتقي خامس الترتيب سماد السويس برصيد 29 نقطة مع صاحب المركز الأخير بجدول الدوري غزل السويس برصيد 6 نقاط.

وفي الجولة الماضية خسر سماد السويس امام منشية الشهداء بهدف نظيف وخسر غزل السويس امام بورتو بهدفين لهدف.

وفي اللقاء السادس يلتقي ثامن الترتيب في جدول المسابقة دمياط برصيد 24 نقطة مع ابو شحاته صاحب المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.

وفي الجولة الماضية يتعادل دمياط مع بلدية الاسماعيلية بدون أهداف بينما يفوز ابو شحاته علي غزل دمياط بهدف نظيف

وفي اللقاء السابع و الأخير يلتقي صاحب المركز العاشر رأس البر برصيد 15 نقطة مع صاحب المركز الثالث عشر ابو صوير برصيد 12 نقطة.

وفي الجولة الماضية خسر رأس البر بثلاثية مقابل هدف أمام كهرباء الاسماعيلية بينما خسر ابو صوير من النوبة بهدف نظيف.

ترتيب المجموعة السابعة قبل إنطلاق الجولة الثامنة عشر :-

1- بورتو 40 نقطة

2- بورفؤاد 36 نقطة

3- النوبة 35 نقطة

4- كهرباء الاسماعيلية 29 نقطة

5- سماد السويس 29 نقطة

6- الشهداء 27 نقطة

7- غزل دمياط 25 نقطة

8- دمياط 24 نقطة

9- ميت الخولي 17 نقطة

10- رأس البر 15 نقطة

11- ابو شحاته 14 نقطة

12- بلدية الاسماعيلية 14 نقطة

13- ابو صوير 12 نقطة

14- غزل السويس 6 نقاط