رياضة | القسم الرابع|سنزو يواصل الصدارة وشبان الغردقة يلاحقه بالبحر الاحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القسم الرابع|سنزو يواصل الصدارة وشبان الغردقة يلاحقه بالبحر الاحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت اليوم الأحد مواجهات الجولة الأولى من الدور الثاني لدوري القسم الرابع، بمنطقة البحر الأحمر.

واسفرت نتائج الجولة عن فوز فريق نادي سنزو، على نظيره فريق نادي الهلال، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بملعب الاول، ليرفع فريق سنزو رصيده للنقطة 21 ويواصل صدارته لجدول المسابقة، فيما تجمد رصيد نادي الهلال عند النقطة 6 بالمركز الخامس.

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وفي المباراة الثانية، نجح فريق نادي القصير، في تحقيق الفوز على مضيفه فريق نادي الشاطئ بثلاثية نظيفة، ليرفع القصير رصيده للنقطة 12 بالمركز الثالث، فيما تجمد رصيده عند ثلاث نقاط، بالمركز الاخير.

وعلى ملعب نادي الشبان المسلمين بالغردقة، نجح صاحب الأرض في تحقيق الفوز على نظيره فريق مركز شباب الغردقة، بهدفين دون رد، ليواصل فريق شبان الغردقة زحفه نحو صدارة المجموعة، بعد أن وصل للنقطة 18 يحتل بها وصافة جدول المسابقة، فيما تجمد رصيد فريق شباب الغردقة عند 9 نقاط بالمركز الرابع.

ترتيب جدول البطولة

1_سنزو 21 نقطة

2_ شبان الغردقة 18 نقطة

3_القصير 12 نقطة

4_شباب الغردقة 9 نقاط

5_ الهلال 6 نقاط

6_شباب الميناء 3 نقاط

7_الشاطئ 3 نقاذ