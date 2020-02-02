اونلاين | كورة لايف - city GOAL بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم KORA LIVE يوتيوب مباراة السيتي اليوم

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ينتظر اليوم الأحد عشاق الكرة العالمية و الأوربية مواجهة قوية من العيار الثقيل تجميع بين نادي توتنهام هوتسبير علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي مانسشتر سيتي ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بث مباشر يلا شوت yalla shoot kora live بث الاسطورة كورة ستار.

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