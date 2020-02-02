اونلاين | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر| رابط مانشستر سيتي اليوم ضد توتنهام live السيتزين man city

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KORA GOAL يحل فريق توتنهام هوتسبير مساء اليوم الأحد Kora online ضيفاً ثقيلاً أمام مضيفه مانشستر سيتي yalla shoot على ملعب الاتحاد kora star ضمن إطار منافسات الجولة الـ25 kora goal live من مسابقة الدوري الإنجليزي bein match الممتاز لكرة القدم كورة أون لاين بلس رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير جودة عالية بدون تقطيع.

YALLA SHOOTموعد مباراة مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير

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BEIN MATCH تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد توتنهام هوتسبير

BEIN SPORTS ومن المتوقع أن يبدأ بيب جوارديولا Kora online bls بطريقته المعتادة 3-4-3 YALLA SHOOT بالدفع بكيفين دي بروين bein match في منتصف الملعب ورودري kora star وفي الأمام أجويرو ورحيم ستيرلينج kora online ليكون التشكيل كاملاً كالتالي :-

حراسة المرمى_ إيديرسون

خط الدفاع _ إمريك لابورت - فيرناندينو - نيكولاس أوتاميندي

خط الوسط_ زينتشينكو - رودري - كيفن دي بروين - كايل واكر

خط الهجوم_ رحيم ستيرلينج - سيرجيو أجويرو - رياض محرز.

KORA ONLINE تشكيل توتنام هوتسبير المتوقع ضد مانشستر سيتي

KORA LIVE BLS وعلى الجانب الآخر يتوقع كورة أون لاين بلس مباراة مانشستر سيتي اليوم جودة عالية أن يبدأ البرتغالي جوزيه مورينيو تشكيل السبيرز يلا شوت مباراة مانشستر سيتي اليوم جودة عالية لمواجهة أصحاب الأرض مانشستر سيتي كورة لايف بلس بطريقة 4-2-3-1 بالدفع بالرباعي كورة أون لاين بلس الهجومي لتوتنهام المتمثل في كورة لايف

لوكاس مورا وهيونج مين سون وجيوفاني لو سيلسو وإيريك لاميلا بي إن سبورتس لايف مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم جودة عالية بدون تقطيع ويكون التشكيل المتوقع كالتالي:-

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حراسة المرمى_ هوجو لوريس

خط الدفاع_ يان فيرتونخين - دافينسون سانشيز - توبي

ألدرفيرلد - سيرجي أورير

خط الوسط_ هاري وينكس - إيريك داير

خط الهجوم_ هيونج مين سون - جيوفاني لو سيلسو - لوكاس مورا

إيريك لاميلا.

YALLA SHOOT غيابات قائمة السيتي لمواجهة توتنام هوتسبير

KORA ONLINE ويغيب عن قائمة مانشستر سيتي Kora star التي تستعد لاتسقبال kora online توتنام هوتسبير في kora live الجولة الـ25 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز bein match live كلا من بنجامين ميندي، kora goal آيميريك YALLA SHOOT لابورت وجون ستونز kora star bls لتكون القائمة كالتالي :-

حراسة المرمى: إيديرسون، برافو وكارسون

الدفاع: جارسيا، كانسيلو، فيرناندينيو، أوتاميندي، زينشينكو ووالكر

الوسط: جندوجان، دي بروين، فودين، رودري وسيلفا

الهجوم: أجويرو، جيسوس، ستيرلينج، محرز وبرناردو سيلفا

توتنهام و سيتي الساعة 6.30 علي قناة 2