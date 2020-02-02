اونلاين | نتيجة مباراة مانشستر سيتي اليوم| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام بث مباشر اليوم في الدوري الإنجليزي للمحترفين| هدف مان سيتي Goal

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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي، عندما يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام مع نظيره مانشستر سيتي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد الموافق 2 فبراير الجاري، في إطار الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

- موعد مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي لمشاهدتها عبر كورة أونلاين ONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي فور انطلاقها نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي، في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

- كورة جول KORAGOAL القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 2، الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

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يسعى السيتيزنز بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا لإستغلال الحالة المعنوية الرائعة التي يمر بها الفريق في الفترة الماضية لتحقيق الفوز على السبيرز ONLINE.

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نقدم لكم بث مباشر لمباراة توتنهام ضد مانشستر سيتي، للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على السيتي، نظرًا لقوة منافسه توتنهام، والذي يضم ضمن صفوفه العديد من اللاعبين المميزين.