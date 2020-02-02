اونلاين | مشاهدة مباراة بيراميدز Pyramids vs FC Nouadhibou بث مباشر الآن| FLI GOAL مشاهدة مباراة بيراميدز بدون تقطيع في الجول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة بيراميدز Pyramids vs FC Nouadhibou بث مباشر الآن| FLI GOAL مشاهدة مباراة بيراميدز بدون تقطيع في الجول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا كورة مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو Pyramids vs FC Nouadhibou مساء اليوم الموافق 2 من فبراير في مواجهات بطولة الكونفدرالية الأفريقية فى مباراة الاياب من منافسات الجولة السادسة فى دور المجموعات للمجموعة الاولى في البطولة على ستاد الدفاع الجوي يلا كورة مباشر مباريات اليوم من خلال موقع كورة اون مباشر.

يلا كورة مباشر مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو

يستقبل ملعب الدفاع الجوى مباراة بيراميدز ضد

نواذيبو مساء اليوم يلا كورة مباشر مباريات اليوم فى منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات فى الكونفدرالية الافريقية مشاهدة مباريات اليوم فى توقيت الساعة السادسة مساء بالتوقيت في مصر وهو يوافق الساعة السابعة مساء بتوقيت في السعودية كورة اون لاين في لقاء الاياب بين الفريقين وقد انتهت مباراة الذهاب بفوز بيراميدز

بستة اهداف دون رد ونتابع منافسات بطولة الكونفدرالية الافريقية من خلال موقع كورة اون لايف.

Advertisements

يلا كورة مباشر مباراة بيراميدز اليوم

يلا كورة مباشر مباراة بيراميدز اليوم فى منافسات المجموعة الاولى فى آياب دور المجموعات حيث يدخل فريق بيراميدز المباراة ويسعي الى تحقيق الفوز ومواصلة المنافسة فى البطولة الافريقية بث مباشر مباريات اليوم مجانا عبر موقع كورة اون .

بطولة الكونفدرالية الأفريقية

الجولة السادسة – المجموعة الاولى

مباراة بيراميدز مع إف سي نواذيبو

توقيت الساعة 06:00 مساء بتوقيت في مصر.

توقيت الساعة 07:00 مساء بتوقيت في السعودية.

توتنهام و سيتي الساعة 6.30 علي قناة 2