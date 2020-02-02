اونلاين | كورة لايف رابط سريع.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم 2-2-2020 الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف رابط سريع.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم 2-2-2020 الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ويحتل مانشستر سيتي وصافة ترتيب البريميرليج، برصيد 51 نقطة، متأخرًا عن ليفربول المتصدر بـ 22 نقطة، بينما يأتي توتنهام في المركز الثامن برصيد 34 نقطة.

مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام، اليوم الأحد، والتى ستقام في إطار بطولة الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة للمباراة.

ويدخل فريق مانشستر سيتي هذه المباراة وعينه على الثلاث نقاط، من أجل استكمال سلسلة الانتصارات، والزحف نحو القمة، ومواصله ملاحقته لفريق ليفربول، الذي يحتل صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 73 نقطة.

ويحاول فريق مانشستر سيتي تكرار سيناريو الموسم الماضي، حيث إن فريق ليفربول كان منفردًا بالصدراة، ولكن نجح المان سيتي في ملاحقته وخطف لقب الدوري الإنجليزي.

ومن المتوقع أن يبدا جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: أيميريك لابورت، فرناندينيو، بينجامين ميندي، كايل ووكر

خط الوسط: رودري، ديفيد سيلفا، كيفين دي بروين

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج، سيرجيو أجويرو، رياض محرز

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ومن الناحية الأخرى يدخل فريق توتنهام المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز، وخطف الثلاث نقاط من أنياب المان سيتي.

ويمتلك فريق توتنهام سلاحا قويا خلال مواجه اليوم، مع المان سيتي، يحث يخوض فريق توتنهام المباراة على أرضه ووسط جماهيره.

ومن المتوقع أن يبدا مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: توبي ألديرفيريلد، دافينسون سانشيز، جافيت تانجانجا، سيرجي أورييه

خط الوسط: هاري وينكس، جيوفاني لو سيلسو، ديلي آلي

خط الهجوم: لوكاس مورا، هيونج مين سون، ستيفن بيرجوين

موعد مباراة مان سيتي وتوتنهام اليوم في الدوري الأنجليزي والقنوات الناقلة

وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام تونهام في الساعة السادسة والنصف، مساء اليوم، لى ملعب توتنهام، ضمن منافسات الجولة الـ25 من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتُذاع مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام، على قناة beIN SPORTS 2 HD

توتنهام و سيتي الساعة 6.30 علي قناة 2