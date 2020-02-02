اونلاين | تشكيل بيراميدز الرسمي أمام نواذيبو.. مشاهدة مباراة بيراميدز ونواذيبو بث مباشر عبر BEUN SPORT HD

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أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة نواذيبو الموريتاني في إطار منافسات بطولة الكونفدرالية.

بيراميدز يلاقي نواذيبو، في ختام دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية على الدفاع الجوي.

تشكيل بيراميدز أمام نواذيبو

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

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خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - رجب بكار - أحمد أيمن منصور.

خط الوسط: عبد الله السعيد - عمر جابر - إسلام عيسى - أحمد توفيق - عمر العيوني.

خط الهجوم: جون أنطوي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء في المباراة: أحمد دعدور - طارق طه - عبد الله بكري - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - دودو الجباس - محمود حمادة.

وكان بيراميدز ضمن التأهل من المجموعة الأولى، مع المصري، إلى دور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

بيراميدز الساعة 6 علي قناة 1