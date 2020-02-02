اونلاين | بث مباشر مباراة بيراميدز ونواذيبو.. مشاهدة بي إن سبورت يوتيوب بدون تقطيع | BEIN Sport HD

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يستضيف بيراميدز نظيره نواذيبو الموريتانى على استاد الدفاع الجوى في الجولة الأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

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موعد مباراة بيراميدز أمام واذيبو الموريتانى

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ويواجه فريق بيراميدز نظيره نواذيبو الموريتانى فى تمام السادسة مساء اليوم الأحد ببطولة الكونفدرالية، وكان الاتحاد الأفريقي وافق على طلب ناديى بيراميدز ونواذيبو الموريتانى بشأن نقل مباراة الفريقين لتقام فى القاهرة، بدلا من العاصمة الموريتانية نواكشوط فى ظل كون المباراة تحصيل حاصل للفريقين.

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وتأهل بيراميدز للدور ربع النهائي من كأس الكونفيدرالية الأفريقية من الجولة الرابعة بعدما وصل للنقطة 12 من 4 انتصارات متتالية في المجموعات كما ضمن المصري البورسعيدي التأهل عن نفس المجموعة في الوصافة.

وكان بيراميدز تأهل بالرغم من خسارته على ملعبه أمام رينجرز النيجيرى بهدف مقابل لا شىء ليتوقف رصيده عند 12 نقطة فى المركز الأول للمجموعة، بينما تأهل المصرى كوصيف للمجموعة بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط بعد فوزه على نواذيبو الموريتانى بهدف مقابل لا شىء، فى الوقت الذى احتل فيه رينجرز المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتذيل نواذيبو الموريتانى المركز الأخير برصيد نقطتين.

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