اونلاين | رابط سريع بدون تقطيع| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم 2-2-2020 الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط سريع بدون تقطيع| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم 2-2-2020 الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي مانشستر سيتي نظيره توتنهام هوتسبير، غدا الأحد، في إطار مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير

وتقام مبارة مانشستر سيتي ضد توتنهام هوتسبير على استاد توتنهام هوتسبر، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير

ويمكن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير عبر قناة beIN Sports HD 2 بتعليق عصام الشوالي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقاط 51 أما توتتنهام يحتل المركز السادس برصيد نقاط 34.

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يُحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ضيفًا ثقيلًا على نظيره توتنهام مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الإنجيزي "البريميرليج".

موعد مباراة توتنهام ومانشستر سيتي

تنطلق مباراة توتنهام ومانشستر سيتي في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة،

وفي تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت المملكة العربية

السعودية،

وفي تمام الساعة الثامنة ونصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

توتنهام و سيتي الساعة 6.30 علي قناة 2