اونلاين | مشاهد مباراة بيراميدز ونواذيبو بث مباشر BEIN SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع (لحظة بلحظة)

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يستضيف بيراميدز نظيره نواذيبو الموريتانى على ستاد الدفاع الجوى في الجولة الأخيرة لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وكان الاتحاد الأفريقى وافق على طلب ناديى بيراميدز ونواذيبو الموريتانى بشأن نقل مباراة الفريقين لتقام فى القاهرة، بدلا من العاصمة الموريتانية نواكشوط فى ظل كون المباراة تحصيل حاصل للفريقين .

موعد مباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتانى

تقام مباراة بيراميدز ونواذيبو الموريتانى فى السادسة مساء اليوم الأحد ، كان بيراميدز قد تأهل بالرغم من خسارته على ملعبه أمام رينجرز النيجيرى بهدف مقابل لا شىء ليتوقف رصيده عند 12 نقطة فى المركز الأول للمجموعة، بينما تأهل المصرى كوصيف للمجموعة بعدما رفع رصيده إلى 9 نقاط بعد فوزه على نواذيبو الموريتانى بهدف مقابل لا شىء، فى الوقت الذى احتل فيه رينجرز المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وتذيل نواذيبو الموريتانى المركز الأخير برصيد نقطتين.

موقف بيراميدز فى الكونفدرالية

تأهل بيراميدز للدور ربع النهائي من كأس الكونفيدرالية الأفريقية من الجولة الرابعة بعدما وصل للنقطة 12 من 4 انتصارات متتالية في المجموعات كما ضمن المصري البورسعيدي التأهل عن نفس المجموعة في الوصافة.

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طاقم تحكيم غينى لمباراة بيراميدز ونواذيبو

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، عن تعيين طاقم حكام غيني لإدارة مباراة نواذيبو الموريتاني، وبيراميدز، ويدير المباراة، الحكم الغيني، أحمد سيكو توريه، ويعاونه، صديقي سيديبيه مساعدا أول، ومامادي تيريه مساعدا ثانيا، والحكم الرابع، تاويل كامارا.

بطل موريتانيا يبحث عن انتصار لحفظ ماء الوجه

فى المقابل يسعى فريق نواذيبو الموريتانى لتسجيل انتصار يحفظ ماء الوجه ويكون بمثابة بصمة قبل وداع البطولة على غرار نظيره رينجرز النيجيرى الذى تمكن من إيقاف مسلسل الارقام القياسية لبيراميدز فى الجولة الماضية بالفوز عليه بهدف دون رد على أرضه رغم أن بطل مصر خاض المباراة بتشكيل من البدلاء بعد حسم التأهل.

بيراميدز الساعة 6 علي قناة 1