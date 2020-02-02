اونلاين | بث حي بدون تقطيع مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم 2-2-2020 الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث حي بدون تقطيع مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم 2-2-2020 الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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تقدم لكم بوابة الخليج 365 خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام والتي ستقام مساء اليوم الأحد 2-2-2020 على ملعب توتنهام هوتسبير في إطار مواجهات الأسبوع الخامس والعشرين من

بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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موعد مباراة توتنهام ومانشستر سيتي والقنوات الناقلة ..

ستنطق مباراة السيتي ضد توتنهام في تمام الساعة السادسة والنصف

مساءً بتوقيت مصر، السابعة والنصف بتوقيت السعودية، ستكون المباراة مذاعة عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 في الدور الأول .

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتوتنهام اليوم .

توتنهام و سيتي الساعة 6.30 علي قناة 2