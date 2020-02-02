متي يتوج ليفربول بلقب البريميرليج؟

الأحد 2 فبراير 2020

واصل ليفربول ادهاش العالم بالمستوى الذي يقدمه في الموسم الحالي، وذلك بعد فوزه على ساوثهامبتون برباعية نظيفة يوم أمس السبت في الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لتستمر سلسلة انتصاراته الممتدة لـ16 مباراة.



ويتربع ليفربول على صدارة البريميرليج برصيد 73 نقطة من أصل 75 نقطة ممكنة، حيث حقق 24 انتصارًا، وتعادل في مباراة واحدة فقط كانت أمام مانشستر يونايتد، ولم يتلقى أي هزيمة حتي الآن، ويبتعد عن مانشستر سيتي الوصيف بفارق 22 نقطة، لكن الأخير قادر على تقليص النقاط لـ19 نقطة في حال فوزه على توتنهام اليوم الأحد.

واقترب ليفربول من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزائن النادي منذ ثلاثة عقود من الزمن، ويرى الكثيرين أن الأمر أصبح مجرد مسألة وقت فقط حتى يرفع محمد صلاح ورفاقه كأس البطولة، بعد تتويجهم بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

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وسيحسم ليفربول اللقب رسميًا في مباراة

مانشستر سيتي في 4 من شهر أبريل المقبل في الجولة الـ32 من بطولة البريميرليج، هذا في حال إستمرار الفريقين بالانتصار حتى ذلك الوقت.

إن حقق ليفربول الانتصار في مبارياته الستة القادمة قبل مواجهة مانشستر سيتي، وفعل الأخير نفس الشيء، فإن الريدز سيكون بحاجة للفوز أو التعادل على السيتيزنز لكي يتوج باللقب بعد انتهاء المباراة مباشرة، بينما سيتأجل تتويجه للجولة التالية (33) في حال تمكن مانشستر سيتي من الفوز في المباراة.

ويمكن لليفربول الفوز بلقب البريميرليج حتى قبل مباراته ضد مانشستر سيتي بأسبوع او اثنين، وذلك في حال انتصر بمبارياته الستة المقبلة وتلقى السيتيزنز هزيمة جديدة في إحدى المواجهات القادمة.

ولو نجح الريدز في حسم اللقب قبل مباراته ضد مانشستر سيتي بالجولة 32، سيكون أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يتوج باللقب بالجولة 31 أو 30، حيث يملك بيب جوارديولا ورجاله الرقم القياسي بعد أن حصدوا اللقب بالجولة 32 في الموسم قبل الماضي.