صراع بين الملكي والبرسا علي النيجيري فيكتور أوسيمين

الأحد 2 فبراير 2020

دخل الثنائي برشلونة وريال مدريد، في منافسة على التعاقد مع النيجيري الدولي فيكتور أوسيمين، مهاجم نادي ليل الفرنسي.



ويقدم النيجيري البالغ من العمر 21 عامًا مستوى مميز مع ليل هذا الموسم، ونجح في تسجيل 15 هدفًا وصنع 5 آخرين في 31 مشاركة له بجميع المسابقات هذا الموسم.

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النيجيري فيكتور أوسيمين على رادار برشلونة وريال مدريد

نقلت صحيفة موندو ديبورتيفو عن موقع ”Le10Sport” الفرنسي، أنه بعد إغلاق الميركاتو الشتوي، سيقاتل ناديي برشلونة وريال المدريد من أجل التعاقد مع فيكتور أوسيمين في الصيف المقبل.

ونجح أوسيمين في موسمه الأول مع ليل بعد انتقاله من نادي شارلروا البلجيكي، وأصبح واحد من أكبر الاكتشافات في الدوري الفرنسي، ويمكنه اللعب كجناح أيمن أو أيسر، ويبلغ طوله 1.85 متر ويلعب كمهاجم أيضا.

وتبلغ القيمة السوقية للمهاجم النيجيري الشاب وفقًا لموقع “ترانسفير ماركت” 30 مليون يورو، ومع اهتمام برشلونة وريال مدريد قد يرتفع سعره كثيرًا.