فيورنتنيا يتهم حكم المباراة بمجاملة اليوفي

الأحد 2 فبراير 2020

اتهم نادي فيورنتينا الحكم بمجاملة يوفنتوس في مباراة الفريقين اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الإيطالي في ملعب اليوفي.



وعرف اليوفي سكة الفوز بثلاثية دون رد في لقاء تم احتساب ثلاث ضربات جزاء لأصحاب الأرض، الأمر الذي أثار غضب مالك الفيولا روكو كوميسو عقب المباراة.

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و قال كوميسو في تصريحات صحفية ”أنا هنا منذ 6 أشهر و لم يسبق لي انتقاد الحكام، ولكني أرى الآن أن الحكم لا ينبغي عليه أن يكون مؤثرًا في نتيجة المباراة”.

و أضاف ”إنه أمر مقزز، ربما الركلة الأولى كانت صحيحة، ولكن الثانية لم تكن ركلة جزاء بكل وضوح، على الحكام أن يتركوا اللاعبين يقوموا بعملهم في الميدان”.

واستكمل حديثه قائلاً: ”يوفنتوس يملك قوة هائلة ولا يحتاج لمساعدة إضافية، ما شاهدته اليوم شيء مقزز وحدث الأمر أمام جنوى و ضد إنتر ميلان، ولم أتكلم بهذه الطريقة من قبل، لكن جعل يوفنتوس أقوى منا في الملعب لا يجعل الأمور سهلة، أشعر بالأسف حيال لاعبي فيورنتينا”.