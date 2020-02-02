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أزمة النصر تقترب من الانتهاء - تعرف على التفاصيل

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إسراء محمد 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 2 فبراير 2020

أزمة النصر تقترب من الانتهاء - تعرف على التفاصيل

إسراء محمد

يبدو أن الأزمة التي تخص النصر في قيد اللاعيبين المواليد قد قاربت من الإنتهاء قبل بداية الفريق لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أسيا.

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وكشف الإعلامي عبدالعزيز العصيمي عن اقتراب حل تلك الأزمة التي تشكل قلق كبير لدي إدارة العالمي برئاسة صفوان السويكت.

حيث أكد أن اللاعيبين المواليد يقتربون من الحصول على الموافقة في المشاركة مع الفريق في البطولات الأسيوية القادمة بدايةً من دور المجموعات الأسيوي.

و إذا تم حل هذه المشكلة سوف يكون العالمي قادر على قيد كلاً من عبدالفتاح أدم، مختار يحيي، وأيمن علي في قائمة الفريق.

ويستعد النصر ليستهل مشواره في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أسيا بمواجهة السد القطري يوم الحادي عشر من فبرارير الجاري وذلك على ملعب الملك فهد الدولي.

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